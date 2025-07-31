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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至12.83元，預估目標價為341.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.53元上修至12.83元，其中最高估值13.15元，最低估值11.7元，預估目標價為341.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.15(12.91)21.7628.43
最低值11.7(10.95)15.8821
平均值12.63(11.74)18.423.56
中位數12.83(11.53)17.6821.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.47億46.71億55.61億
最低值33.90億40.08億45.29億
平均值34.70億42.84億49.44億
中位數34.77億42.73億47.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.2217.0811.616.379.08
營業收入22.84億33.07億27.79億24.43億29.96億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEVR

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