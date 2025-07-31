鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至12.83元，預估目標價為341.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.53元上修至12.83元，其中最高估值13.15元，最低估值11.7元，預估目標價為341.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.15(12.91)
|21.76
|28.43
|最低值
|11.7(10.95)
|15.88
|21
|平均值
|12.63(11.74)
|18.4
|23.56
|中位數
|12.83(11.53)
|17.68
|21.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.47億
|46.71億
|55.61億
|最低值
|33.90億
|40.08億
|45.29億
|平均值
|34.70億
|42.84億
|49.44億
|中位數
|34.77億
|42.73億
|47.42億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.22
|17.08
|11.61
|6.37
|9.08
|營業收入
|22.84億
|33.07億
|27.79億
|24.43億
|29.96億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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