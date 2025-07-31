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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技PTC-US的目標價調升至225元，幅度約11.66%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)提出目標價估值：中位數由201.5元上修至225元，調升幅度11.66%。其中最高估值245元，最低估值180元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予參數科技評價：積極樂觀15位、保持中立7位、保守悲觀0位。

參數科技今(31日)收盤價為202.51元。近5日股價下跌11.66%，標普指數上漲0.06%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PTC市場預估目標價

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