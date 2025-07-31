鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.01元，預估目標價為202.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元下修至8.01元，其中最高估值8.25元，最低估值7.85元，預估目標價為202.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.25(8.33)
|9.37
|9.96
|10.4
|最低值
|7.85(8.11)
|8.2
|8.75
|10.4
|平均值
|8.04(8.21)
|8.81
|9.4
|10.4
|中位數
|8.01(8.2)
|8.81
|9.45
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.59億
|36.23億
|38.27億
|40.27億
|最低值
|34.13億
|34.87億
|36.19億
|40.27億
|平均值
|34.38億
|35.90億
|37.52億
|40.27億
|中位數
|34.38億
|35.95億
|37.81億
|40.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.94
|5.88
|7.71
|7.85
|6.64
|營業收入
|23.52億
|27.65億
|31.82億
|32.74億
|32.69億
詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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