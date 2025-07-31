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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估下修至8.01元，預估目標價為202.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.2元下修至8.01元，其中最高估值8.25元，最低估值7.85元，預估目標價為202.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.25(8.33)9.379.9610.4
最低值7.85(8.11)8.28.7510.4
平均值8.04(8.21)8.819.410.4
中位數8.01(8.2)8.819.4510.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.59億36.23億38.27億40.27億
最低值34.13億34.87億36.19億40.27億
平均值34.38億35.90億37.52億40.27億
中位數34.38億35.95億37.81億40.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.945.887.717.856.64
營業收入23.52億27.65億31.82億32.74億32.69億

詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIEX

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