鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技PTC-US的目標價調降至182.5元，幅度約3.95%
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)提出目標價估值：中位數由190元下修至182.5元，調降幅度3.95%。其中最高估值240元，最低估值160元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予參數科技評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀0位。
參數科技今(1日)收盤價為154.97元。近5日股價上漲3.95%，標普指數上漲3.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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