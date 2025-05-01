鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為182.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.67元上修至6.06元，其中最高估值6.25元，最低估值5.42元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.25(5.9)
|7.25
|8.1
|最低值
|5.42(5.42)
|6.04
|7.34
|平均值
|5.95(5.68)
|6.85
|7.65
|中位數
|6.06(5.67)
|6.87
|7.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.27億
|28.33億
|30.81億
|最低值
|24.58億
|26.72億
|28.95億
|平均值
|24.95億
|27.31億
|29.80億
|中位數
|25.05億
|27.16億
|29.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|4.03
|2.65
|2.06
|3.12
|營業收入
|14.58億
|18.07億
|19.33億
|20.97億
|22.98億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估下修至5.78元，預估目標價為213.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技PTC-US的目標價調降至182.5元，幅度約3.95%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為65.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至2.04元，預估目標價為12.05元
上一篇
下一篇