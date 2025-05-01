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鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至6.06元，預估目標價為182.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 20:16


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.67元上修至6.06元，其中最高估值6.25元，最低估值5.42元，預估目標價為182.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.25(5.9)7.258.1
最低值5.42(5.42)6.047.34
平均值5.95(5.68)6.857.65
中位數6.06(5.67)6.877.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.27億28.33億30.81億
最低值24.58億26.72億28.95億
平均值24.95億27.31億29.80億
中位數25.05億27.16億29.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.124.032.652.063.12
營業收入14.58億18.07億19.33億20.97億22.98億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPTC

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