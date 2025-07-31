鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為6.20元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.48元，其中最高估值0.73元，最低估值0.42元，預估目標價為6.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.73(0.73)
|0.84
|0.89
|最低值
|0.42(0.43)
|0.44
|0.47
|平均值
|0.5(0.52)
|0.59
|0.65
|中位數
|0.48(0.5)
|0.59
|0.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|88.19億
|92.74億
|99.62億
|最低值
|73.92億
|76.14億
|81.14億
|平均值
|78.09億
|82.59億
|89.46億
|中位數
|77.77億
|82.60億
|89.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|0.59
|營業收入
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
|72.33億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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