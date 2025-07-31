鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估上修至3.97元，預估目標價為402.50元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元上修至3.97元，其中最高估值4.24元，最低估值3.77元，預估目標價為402.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.24(4.15)
|5.73
|7.46
|8.65
|最低值
|3.77(3.65)
|4.63
|5.75
|8.12
|平均值
|3.97(3.88)
|5.08
|6.6
|8.37
|中位數
|3.97(3.87)
|5.1
|6.66
|8.34
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.43億
|9.18億
|10.97億
|12.01億
|最低值
|7.21億
|8.34億
|9.59億
|10.86億
|平均值
|7.30億
|8.67億
|10.30億
|11.56億
|中位數
|7.30億
|8.66億
|10.35億
|11.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|1.42
|1.77
|2.35
|3.70
|營業收入
|2.49億
|2.83億
|3.58億
|4.60億
|6.26億
詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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