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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館(WING-US)EPS預估上修至3.97元，預估目標價為402.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.87元上修至3.97元，其中最高估值4.24元，最低估值3.77元，預估目標價為402.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.24(4.15)5.737.468.65
最低值3.77(3.65)4.635.758.12
平均值3.97(3.88)5.086.68.37
中位數3.97(3.87)5.16.668.34

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.43億9.18億10.97億12.01億
最低值7.21億8.34億9.59億10.86億
平均值7.30億8.67億10.30億11.56億
中位數7.30億8.66億10.35億11.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.781.421.772.353.70
營業收入2.49億2.83億3.58億4.60億6.26億

詳細資訊請看美股內頁：
溫斯特普餐館(WING-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWING

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