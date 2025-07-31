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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館WING-US的目標價調升至382.5元，幅度約3.1%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)提出目標價估值：中位數由371元上修至382.5元，調升幅度3.1%。其中最高估值440元，最低估值275元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予溫斯特普餐館評價：積極樂觀18位、保持中立9位、保守悲觀1位。

溫斯特普餐館今(31日)收盤價為368.26元。近5日股價上漲3.1%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WING市場預估目標價

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