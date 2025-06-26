鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館WING-US的目標價調升至375元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)提出目標價估值：中位數由360元上修至375元，調升幅度4.17%。其中最高估值440元，最低估值272元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予溫斯特普餐館評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀1位。
溫斯特普餐館今(26日)收盤價為356.09元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲1.86%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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