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鉅亨速報 - Factset 最新調查：溫斯特普餐館WING-US的目標價調升至375元，幅度約4.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對溫斯特普餐館(WING-US)提出目標價估值：中位數由360元上修至375元，調升幅度4.17%。其中最高估值440元，最低估值272元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予溫斯特普餐館評價：積極樂觀17位、保持中立8位、保守悲觀1位。

溫斯特普餐館今(26日)收盤價為356.09元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲1.86%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WING市場預估目標價

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溫斯特普餐館356.09-2.20%

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