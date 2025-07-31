鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avis預算集團CAR-US的目標價調升至135元，幅度約16.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Avis預算集團(CAR-US)提出目標價估值：中位數由116元上修至135元，調升幅度16.38%。其中最高估值200元，最低估值87元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Avis預算集團評價：積極樂觀4位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Avis預算集團今(31日)收盤價為169.67元。近5日股價下跌16.38%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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