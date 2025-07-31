美中會談落幕 川普充滿信心：會達成「非常公平」的協議
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
美國總統川普 30 日表示，與中國磋商進展順利，雙方步調一致，相信最終能達成「非常公平」的協議。
美中官員結束在瑞典首都斯德哥爾摩為期 2 天的第三輪貿易會談，川普表示將聽取美方談判代表返美後的完整簡報，再決定是否批准會談成果。
他在白宮記者說，「我們和中國的進展順利，我認為結果會非常好。我們步調一致，我認為會和中國達成一項非常公平的協議。」
儘管此次會談未宣布任何重大突破，但雙方已原則同意延長 5 月於日內瓦達成的 90 天關稅休戰協議。該協議預定於 8 月 12 日到期，目前尚未確定延長的起始日與延長時限。
中方強調，將持續以「平等互利」原則推動後續談判；而美方則指出，協議是否延長仍須獲得川普最終批准，才能正式生效。
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