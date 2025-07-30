鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業(AWI-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為190.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.27元，其中最高估值7.45元，最低估值6.98元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.45(7.2)
|8.69
|9.6
|最低值
|6.98(6.93)
|7.57
|9.3
|平均值
|7.27(7.02)
|8.23
|9.45
|中位數
|7.27(7)
|8.35
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|16.40億
|17.65億
|18.90億
|最低值
|15.98億
|16.86億
|18.14億
|平均值
|16.22億
|17.28億
|18.52億
|中位數
|16.21億
|17.21億
|18.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.07
|3.82
|4.37
|4.99
|6.02
|營業收入
|9.37億
|11.07億
|12.33億
|12.95億
|14.46億
詳細資訊請看美股內頁：
阿姆斯壯世界工業(AWI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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