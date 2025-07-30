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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業(AWI-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為190.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)做出2025年EPS預估：中位數由7元上修至7.27元，其中最高估值7.45元，最低估值6.98元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.45(7.2)8.699.6
最低值6.98(6.93)7.579.3
平均值7.27(7.02)8.239.45
中位數7.27(7)8.359.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值16.40億17.65億18.90億
最低值15.98億16.86億18.14億
平均值16.22億17.28億18.52億
中位數16.21億17.21億18.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.073.824.374.996.02
營業收入9.37億11.07億12.33億12.95億14.46億

詳細資訊請看美股內頁：
阿姆斯壯世界工業(AWI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAWI

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