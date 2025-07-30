鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿姆斯壯世界工業AWI-US的目標價調升至190元，幅度約17.28%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對阿姆斯壯世界工業(AWI-US)提出目標價估值：中位數由162元上修至190元，調升幅度17.28%。其中最高估值210元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予阿姆斯壯世界工業評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
阿姆斯壯世界工業今(30日)收盤價為184.66元。近5日股價上漲17.28%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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