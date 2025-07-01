鉅亨速報 - Factset 最新調查：Logitech International S.A.LOGI-US的目標價調升至94.72元，幅度約4.72%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Logitech International S.A.(LOGI-US)提出目標價估值：中位數由90.45元上修至94.72元，調升幅度4.72%。其中最高估值106.39元，最低估值73.01元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Logitech International S.A.評價：積極樂觀6位、保持中立11位、保守悲觀0位。
Logitech International S.A.今(1日)收盤價為90.13元。近5日股價上漲4.72%，標普指數上漲2.98%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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