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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為192.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.3元上修至7.67元，其中最高估值7.84元，最低估值6.82元，預估目標價為192.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.84(7.45)9.8510.83
最低值6.82(6.82)8.028.93
平均值7.5(7.2)8.719.7
中位數7.67(7.3)8.549.35

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.37億32.93億35.26億
最低值25.85億29.21億31.57億
平均值26.76億30.76億33.49億
中位數27.03億30.29億33.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.756.744.014.366.08
營業收入15.26億22.70億18.10億19.15億23.92億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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Houlihan Lokey Inc - Class A191.71-0.59%

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