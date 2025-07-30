鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.67元，預估目標價為192.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.3元上修至7.67元，其中最高估值7.84元，最低估值6.82元，預估目標價為192.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.84(7.45)
|9.85
|10.83
|最低值
|6.82(6.82)
|8.02
|8.93
|平均值
|7.5(7.2)
|8.71
|9.7
|中位數
|7.67(7.3)
|8.54
|9.35
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.37億
|32.93億
|35.26億
|最低值
|25.85億
|29.21億
|31.57億
|平均值
|26.76億
|30.76億
|33.49億
|中位數
|27.03億
|30.29億
|33.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.75
|6.74
|4.01
|4.36
|6.08
|營業收入
|15.26億
|22.70億
|18.10億
|19.15億
|23.92億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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