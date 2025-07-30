鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為15.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.75元，其中最高估值3.08元，最低估值1.52元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.08(3.08)
|2.94
|3.03
|3.1
|最低值
|1.52(1.52)
|1.67
|2.4
|3.1
|平均值
|2.62(2.63)
|2.38
|2.75
|3.1
|中位數
|2.75(2.69)
|2.37
|2.75
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|903.43億
|935.78億
|981.19億
|951.94億
|最低值
|768.88億
|744.38億
|794.95億
|951.94億
|平均值
|832.07億
|838.33億
|887.77億
|951.94億
|中位數
|834.78億
|837.17億
|868.22億
|951.94億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|營業收入
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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