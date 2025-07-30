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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.75元，預估目標價為15.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.69元上修至2.75元，其中最高估值3.08元，最低估值1.52元，預估目標價為15.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)2.943.033.1
最低值1.52(1.52)1.672.43.1
平均值2.62(2.63)2.382.753.1
中位數2.75(2.69)2.372.753.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值903.43億935.78億981.19億951.94億
最低值768.88億744.38億794.95億951.94億
平均值832.07億838.33億887.77億951.94億
中位數834.78億837.17億868.22億951.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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