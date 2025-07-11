鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.24元，預估目標價為188.50元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.24元，其中最高估值7.45元，最低估值6.82元，預估目標價為188.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.45(7.45)
|9.62
|10.68
|最低值
|6.82(6.82)
|7.2
|8.76
|平均值
|7.15(7.1)
|8.21
|9.51
|中位數
|7.24(7.1)
|8.24
|9.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.24億
|32.90億
|35.23億
|最低值
|25.71億
|28.89億
|31.35億
|平均值
|26.38億
|30.11億
|32.95億
|中位數
|26.42億
|29.77億
|32.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.75
|6.74
|4.01
|4.36
|6.08
|營業收入
|15.26億
|22.70億
|18.10億
|19.15億
|23.92億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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