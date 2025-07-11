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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.24元，預估目標價為188.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.1元上修至7.24元，其中最高估值7.45元，最低估值6.82元，預估目標價為188.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.45(7.45)9.6210.68
最低值6.82(6.82)7.28.76
平均值7.15(7.1)8.219.51
中位數7.24(7.1)8.249.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.24億32.90億35.23億
最低值25.71億28.89億31.35億
平均值26.38億30.11億32.95億
中位數26.42億29.77億32.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.756.744.014.366.08
營業收入15.26億22.70億18.10億19.15億23.92億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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