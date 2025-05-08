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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為183.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.9元，其中最高估值7.49元，最低估值6.6元，預估目標價為183.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值7.49(7.06)8.599.81
最低值6.6(6.45)7.448.7
平均值6.94(6.7)7.99.09
中位數6.9(6.7)7.958.76

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.22億30.01億33.11億
最低值24.81億27.45億31.11億
平均值26.01億28.77億31.85億
中位數25.98億28.75億31.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS4.756.744.014.36
營業收入15.26億22.70億18.10億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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Houlihan Lokey Inc - Class A164.27+0.82%

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