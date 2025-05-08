鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至6.9元，預估目標價為183.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元上修至6.9元，其中最高估值7.49元，最低估值6.6元，預估目標價為183.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.49(7.06)
|8.59
|9.81
|最低值
|6.6(6.45)
|7.44
|8.7
|平均值
|6.94(6.7)
|7.9
|9.09
|中位數
|6.9(6.7)
|7.95
|8.76
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.22億
|30.01億
|33.11億
|最低值
|24.81億
|27.45億
|31.11億
|平均值
|26.01億
|28.77億
|31.85億
|中位數
|25.98億
|28.75億
|31.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.75
|6.74
|4.01
|4.36
|營業收入
|15.26億
|22.70億
|18.10億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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