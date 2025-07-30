鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為29.96元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.62元，其中最高估值1.72元，最低估值1.36元，預估目標價為29.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.72(1.71)
|1.9
|2.23
|2.68
|最低值
|1.36(1.3)
|1.33
|1.69
|2.08
|平均值
|1.58(1.55)
|1.74
|1.99
|2.3
|中位數
|1.62(1.58)
|1.79
|1.96
|2.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|210.21億
|220.62億
|231.58億
|243.04億
|最低值
|204.32億
|208.43億
|217.06億
|228.12億
|平均值
|206.21億
|213.27億
|223.09億
|234.08億
|中位數
|205.70億
|213.71億
|223.38億
|233.16億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.38
|4.02
|-1.77
|-0.53
|-0.81
|營業收入
|222.69億
|202.78億
|187.36億
|196.43億
|194.93億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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