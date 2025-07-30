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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為29.96元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.58元上修至1.62元，其中最高估值1.72元，最低估值1.36元，預估目標價為29.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.72(1.71)1.92.232.68
最低值1.36(1.3)1.331.692.08
平均值1.58(1.55)1.741.992.3
中位數1.62(1.58)1.791.962.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值210.21億220.62億231.58億243.04億
最低值204.32億208.43億217.06億228.12億
平均值206.21億213.27億223.09億234.08億
中位數205.70億213.71億223.38億233.16億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.384.02-1.77-0.53-0.81
營業收入222.69億202.78億187.36億196.43億194.93億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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