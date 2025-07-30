鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團(PFG-US)EPS預估上修至8.25元，預估目標價為89.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.25元，其中最高估值8.53元，最低估值8.04元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.53(8.41)
|9.4
|10.35
|11.05
|最低值
|8.04(7.75)
|8.91
|9.9
|11.05
|平均值
|8.24(8.14)
|9.17
|10.15
|11.05
|中位數
|8.25(8.1)
|9.17
|10.15
|11.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|166.07億
|175.29億
|185.99億
|195.04億
|最低值
|153.32億
|167.88億
|177.90億
|195.04億
|平均值
|161.75億
|172.49億
|181.89億
|195.04億
|中位數
|164.09億
|173.65億
|182.56億
|195.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.05
|6.27
|18.85
|2.55
|6.68
|營業收入
|147.42億
|142.63億
|174.92億
|136.66億
|161.28億
詳細資訊請看美股內頁：
信安金融保險集團(PFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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