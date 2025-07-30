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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團(PFG-US)EPS預估上修至8.25元，預估目標價為89.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.1元上修至8.25元，其中最高估值8.53元，最低估值8.04元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.53(8.41)9.410.3511.05
最低值8.04(7.75)8.919.911.05
平均值8.24(8.14)9.1710.1511.05
中位數8.25(8.1)9.1710.1511.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值166.07億175.29億185.99億195.04億
最低值153.32億167.88億177.90億195.04億
平均值161.75億172.49億181.89億195.04億
中位數164.09億173.65億182.56億195.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.056.2718.852.556.68
營業收入147.42億142.63億174.92億136.66億161.28億

詳細資訊請看美股內頁：
信安金融保險集團(PFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFG

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