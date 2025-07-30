鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽客控股(BKNG-US)EPS預估上修至221.54元，預估目標價為6,000.00元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽客控股(BKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由218.05元上修至221.54元，其中最高估值227.48元，最低估值207.79元，預估目標價為6,000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|227.48(228.07)
|273.9
|320.91
|373.09
|最低值
|207.79(197.85)
|228.41
|280
|311.5
|平均值
|220.63(217.66)
|254.85
|297.49
|345.22
|中位數
|221.54(218.05)
|254.79
|291.47
|352.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|268.89億
|296.51億
|324.28億
|352.18億
|最低值
|254.66億
|273.09億
|294.89億
|322.65億
|平均值
|262.19億
|285.08億
|310.21億
|339.04億
|中位數
|263.05億
|285.40億
|309.89億
|338.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.44
|28.17
|76.35
|117.40
|172.69
|營業收入
|67.96億
|109.58億
|170.90億
|213.65億
|237.39億
詳細資訊請看美股內頁：
繽客控股(BKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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