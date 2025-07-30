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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：繽客控股(BKNG-US)EPS預估上修至221.54元，預估目標價為6,000.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共28位分析師，對繽客控股(BKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由218.05元上修至221.54元，其中最高估值227.48元，最低估值207.79元，預估目標價為6,000.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值227.48(228.07)273.9320.91373.09
最低值207.79(197.85)228.41280311.5
平均值220.63(217.66)254.85297.49345.22
中位數221.54(218.05)254.79291.47352.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值268.89億296.51億324.28億352.18億
最低值254.66億273.09億294.89億322.65億
平均值262.19億285.08億310.21億339.04億
中位數263.05億285.40億309.89億338.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.4428.1776.35117.40172.69
營業收入67.96億109.58億170.90億213.65億237.39億

詳細資訊請看美股內頁：
繽客控股(BKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBKNG

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