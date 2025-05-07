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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.17元，最低估值0.89元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.17(1.2)1.712.191.74
最低值0.89(0.85)1.060.931.74
平均值0.99(1)1.261.521.74
中位數0.97(0.99)1.261.541.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.66億31.30億31.92億30.75億
最低值17.74億20.68億22.68億30.75億
平均值21.28億25.90億29.31億30.75億
中位數21.59億26.01億29.82億30.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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