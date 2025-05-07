鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.97元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.99元下修至0.97元，其中最高估值1.17元，最低估值0.89元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.17(1.2)
|1.71
|2.19
|1.74
|最低值
|0.89(0.85)
|1.06
|0.93
|1.74
|平均值
|0.99(1)
|1.26
|1.52
|1.74
|中位數
|0.97(0.99)
|1.26
|1.54
|1.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.66億
|31.30億
|31.92億
|30.75億
|最低值
|17.74億
|20.68億
|22.68億
|30.75億
|平均值
|21.28億
|25.90億
|29.31億
|30.75億
|中位數
|21.59億
|26.01億
|29.82億
|30.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.93元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.91元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.94元，預估目標價為40.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為42.50元