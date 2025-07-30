鉅亨網新聞中心 2025-07-30 12:30

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中國短劇正以驚人速度席捲全球市場。近日，一部名為《川普愛上在白宮當清潔員的我》的中國短劇在美國掀起觀劇熱潮。

中國短劇《川普愛上白宮清潔員》爆紅美國！Netflix搶合作中文在線ReelShort。（圖:App store）

短短三個月內，該劇創下 1.5 億美元驚人收入，且美國觀眾的短劇付費率高達 50%，是中國本土觀眾的五倍，堪稱「邊罵邊課金」的現象級內容。

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這部短劇以極具話題性的設定成功吸睛。劇中，川普拋棄模特兒妻子，轉而愛上在白宮工作的女清潔員。

外媒指出，該劇劇情荒謬卻完美戳中美國觀眾的獵奇心理，尤其是 50 歲以上女性觀眾最為熱衷，出現大量「邊罵邊看邊付費」的現象。

中國網友更是戲稱說，如此發展下去，或許將催生《川普愛上離異帶四娃的我》、《和川普離婚後我分走半個美國》等更離譜續集。

中國短劇平台 ReelShort 稱霸美國應用榜

這部爆紅短劇來自中國短劇平台 ReelShort，由「楓葉互動」（Crazy Maple Studio）運營，母公司為 A 股上市公司中文在線 (300364-CN)，持股 49.24%

ReelShort 自 2022 年登陸海外市場以來，憑藉中國劇本加上本土拍攝模式迅速崛起，現已連續 30 天登頂美國 App Store 娛樂榜，下載量甚至一度超越 Netflix(NFLX-US) 。

ReelShort 的內容策略採用中國團隊撰寫劇本，涵蓋豪門愛情、復仇、穿越等高衝突題材，並切分為 60 至 90 集、每集 45 至 90 秒的短劇形式，邀請當地演員於美國拍攝製作，實現工業化流水線運作，三週內即可完成一整季劇集。

根據 Sensor Tower 報告，2025 年第一季 ReelShort 內購收入達 1.3 億美元，年增率高達 31%；2025 年 6 月單月儲值金額突破人民幣 7000 萬元，展現強勁的變現實力。

Netflix 望與 ReelShort 合作 搶進短劇戰場

ReelShort 在美國市場的爆紅，也吸引了傳統影視巨頭的注意。傳 Netflix 副總裁已主動接觸中國短劇團隊，希望共同開發新型短劇內容。

此外，越來越多好萊塢演員也紛紛想投入短劇拍攝，儘管內容浮誇，但在 IMDb 上普遍獲得超過 8 分的高評價，遠超他們以往的正式影視作品。

中國短劇規模爆發，海外市場上看千億美元

2024 年以來，中國短劇以驚人的速度席捲全球，不僅改寫了全球用戶的娛樂消費習慣，也讓短劇出海成為中國文化出海領域耀眼的存在。

根據統計，截至 2025 年 3 月，已有 237 款中國短劇 App 出海，全球下載量達 2.7 億人次。

僅 2024 年，中國短劇出海平台總收入已突破 65.17 億元人民幣，其中美國市場貢獻超過 60%，穩居中國短劇最大海外市場。

中國短劇能在美國快速走紅，背後關鍵在於工業化製作與高衝突劇情設定。這些短劇單部製作成本僅需 20 至 30 萬美元，週期僅 1 至 2 個月，遠低於歐美動輒數百萬美元的本土短劇。再透過結合當地文化的改編，成功搶占美國短劇市場。