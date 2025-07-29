鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為102.22元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.65元，其中最高估值5.35元，最低估值4.34元，預估目標價為102.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.35(5.53)
|7.43
|9.75
|8.79
|最低值
|4.34(4.06)
|5.5
|6.7
|8.79
|平均值
|4.72(4.75)
|6.25
|7.77
|8.79
|中位數
|4.65(4.57)
|6
|7.43
|8.79
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83.70億
|86.20億
|89.77億
|95.17億
|最低值
|79.39億
|81.61億
|85.21億
|95.17億
|平均值
|81.17億
|84.36億
|87.64億
|95.17億
|中位數
|80.99億
|84.90億
|88.30億
|95.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.09
|7.14
|9.21
|5.88
|5.00
|營業收入
|37.81億
|72.20億
|88.12億
|75.21億
|83.97億
詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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