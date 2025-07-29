search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TFI International Inc(TFII-US)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為102.22元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對TFI International Inc(TFII-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.57元上修至4.65元，其中最高估值5.35元，最低估值4.34元，預估目標價為102.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.35(5.53)7.439.758.79
最低值4.34(4.06)5.56.78.79
平均值4.72(4.75)6.257.778.79
中位數4.65(4.57)67.438.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值83.70億86.20億89.77億95.17億
最低值79.39億81.61億85.21億95.17億
平均值81.17億84.36億87.64億95.17億
中位數80.99億84.90億88.30億95.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.097.149.215.885.00
營業收入37.81億72.20億88.12億75.21億83.97億

詳細資訊請看美股內頁：
TFI International Inc(TFII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTFII

相關行情

台股首頁我要存股
TFI International Inc90.24-3.57%

延伸閱讀



Empty