〈台幣〉股匯雙殺 重貶1.83角失守29.7元關卡 成最弱亞幣
鉅亨網記者陳于晴 台北
8/1 關稅大限將至，美國總統川普稱尚未與華府達成貿易協議的國家，設定稅率介於 15% 至 20%，美股標普、那指續創新高，美元同步走強。新台幣兌美元匯率今 (29) 日一口氣貶破 29.6、29.7 元兩道關卡，收在全日最低 29.706 元，重貶 1.83 角，為連 4 貶，創 7 月以來的新低，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.665 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 29.57 元，隨著台股跌勢擴大，外資同步匯出，呈現股匯雙殺走勢，加權指數終場下跌 211.46 點、跌幅 0.9%，收在 23201.52 點。
新台幣匯率今年 4、5 月歷經暴力升值，中央銀行強力穩匯，但在 7 月初又升上 28 字頭，改寫 3 年多新高，隨後央行宣示將對自我管理不佳的外資施行 T+1 措施，帶動匯價回穩，近期美元反彈，台幣昨日失守 29.5 元重要心理關卡後，今天又摜破 29.7 元關卡，以 29.706 元作收。
觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.76%，歐元重挫 1.03%，新台幣單日重貶 0.62%，成為本日最弱亞幣，韓元貶值 0.43%，新加坡幣貶值 0.26%，日元貶值 0.20%，人民幣小貶 0.05%。
美國聯準會 (Fed) 將在台灣時間周四 (19 日) 凌晨公布最新利率決策，市場普遍預期按兵不動，維持利率在 4.25% 至 4.50% 區間不變，並關注官員是否釋出 9 月降息的訊號。此外，日本央行也將於本周舉行會議，由於美國與日本已經達成貿易協議，日本央行官員今年有可能再次考慮升息。
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