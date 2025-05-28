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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group IncKNSL-US的目標價調升至466.5元，幅度約4.25%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)提出目標價估值：中位數由447.5元上修至466.5元，調升幅度4.25%。其中最高估值535元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Kinsale Capital Group Inc評價：積極樂觀3位、保持中立9位、保守悲觀1位。

Kinsale Capital Group Inc今(28日)收盤價為474.07元。近5日股價下跌4.25%，標普指數下跌0.32%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KNSL市場預估目標價

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Kinsale Capital Group Inc474.07+2.26%

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