鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ensign Group Inc(ENSG-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為170.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ensign Group Inc(ENSG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.41元，其中最高估值6.42元，最低估值6.4元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.42(6.33)
|7.44
|8.15
|最低值
|6.4(6.27)
|7
|7.58
|平均值
|6.41(6.31)
|7.17
|7.9
|中位數
|6.41(6.31)
|7.14
|7.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|50.22億
|56.44億
|61.92億
|最低值
|49.20億
|54.09億
|60.03億
|平均值
|49.90億
|55.18億
|61.20億
|中位數
|49.99億
|55.08億
|61.43億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.06
|3.42
|3.95
|3.65
|5.12
|營業收入
|23.57億
|25.52億
|29.44億
|36.65億
|42.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Ensign Group Inc(ENSG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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