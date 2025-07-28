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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ensign Group Inc(ENSG-US)EPS預估上修至6.41元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ensign Group Inc(ENSG-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.31元上修至6.41元，其中最高估值6.42元，最低估值6.4元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值6.42(6.33)7.448.15
最低值6.4(6.27)77.58
平均值6.41(6.31)7.177.9
中位數6.41(6.31)7.147.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值50.22億56.44億61.92億
最低值49.20億54.09億60.03億
平均值49.90億55.18億61.20億
中位數49.99億55.08億61.43億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.063.423.953.655.12
營業收入23.57億25.52億29.44億36.65億42.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Ensign Group Inc(ENSG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENSG

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