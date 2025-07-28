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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司GSK-US的目標價調降至39.6元，幅度約5.36%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)提出目標價估值：中位數由41.84元下修至39.6元，調降幅度5.36%。其中最高估值68.49元，最低估值30.25元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予葛蘭素史克公司評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀4位。

葛蘭素史克公司今(28日)收盤價為37.97元。近5日股價上漲5.36%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GSK市場預估目標價

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