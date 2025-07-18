鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司GSK-US的目標價調降至41.84元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)提出目標價估值：中位數由43.34元下修至41.84元，調降幅度3.47%。其中最高估值68.49元，最低估值30.25元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予葛蘭素史克公司評價：積極樂觀4位、保持中立13位、保守悲觀4位。
葛蘭素史克公司今(18日)收盤價為36.47元。近5日股價下跌3.47%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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