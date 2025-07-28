鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛伊斯AES-US的目標價調升至15元，幅度約7.14%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對愛伊斯(AES-US)提出目標價估值：中位數由14元上修至15元，調升幅度7.14%。其中最高估值23元，最低估值5元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予愛伊斯評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀2位。
愛伊斯今(28日)收盤價為13.48元。近5日股價上漲7.14%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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