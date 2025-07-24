鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-24 19:20

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英國首相施凱爾 (Sir Keir Starmer) 與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 周四 (24 日) 簽署了一項價值數十億英鎊的自由貿易協議，這項被譽為里程碑式的協議歷經 3 年多的艱難談判終告達成，預計將為兩國經濟帶來顯著提振。

英國印度簽署自由貿易協議 威士忌、汽車關稅減半(圖:shutterstock)

該協議旨在促進雙邊貿易和投資。對英國而言，這項協議預計每年可為其經濟增加 48 億英鎊的產值，並有望在航空航天、科技和先進製造業等領域創造超過 2200 個英國就業機會。對印度而言，此協議是其近十年來最重要的貿易協定，標誌著其在經歷數十年保護主義後，正積極向全球投資開放其 3 兆英鎊的經濟體。

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在關稅方面，協議包含大幅度減免。英國出口至印度的汽車、威士忌、琴酒、航空航天設備和醫療器材等將更便宜。其中，威士忌出口印度的關稅從 150% 直接減半至 75%，並將在 2035 年前降至 40%。英國出口印度的平均關稅將從 15% 降至 3%。

印度方面，其出口至英國的紡織品、珠寶、服裝、鞋類及冷凍蝦等商品的關稅也將大幅降低。約 99% 的印度輸英商品關稅線將獲減免。

這項協議的談判過程充滿挑戰，歷時 3 年半，涉及簽證、關稅減免及稅務優惠等敏感議題。英國商務大臣雷諾茲 (Jonathan Reynolds) 與印度貿易部長戈亞爾 (Piyush Goyal) 之間的良好私人關係被認為是推動協議達成關鍵。

儘管協議已獲印度內閣同意，但仍需英國議會批准，預計至少 1 年後才能生效。

除了貿易，兩國領導人還承諾在國防、教育、氣候、科技與創新等領域加強合作，並將透過加強情報共享和行動合作來打擊腐敗、嚴重詐欺、有組織犯罪和非法移民。

儘管此協議被視為英國脫歐後的一大經濟成果，但也引發了一些爭議。有反對黨擔憂，延長的社會保障條款可能導致英國工人被廉價的印度勞工「削價競爭」。然而，英國商務大臣雷諾茲堅決否認此說法，並指出印度工人在臨時調派至英國時，其社會保障條款與其他 17 個國家 (包括歐盟、美國和韓國) 的協議相同，且考慮到簽證和國民保健服務附加費，實際僱用成本並不會更低。