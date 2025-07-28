鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-28 08:10

‌



特斯拉 (TSLA-US) 工程副總裁莫拉維 (Lars Moravy) 週六 (26 日) 表示，隨着多款重磅產品即將面世，公司正處「重大轉折時刻」，包括 Semi 卡車、自動駕駛、Robotaxis、Optimus 和 Semi。

特斯拉迎產品爆發期！工程副總裁：正走在關鍵轉折點。(圖:shutterstock)

莫拉維在舊金山灣區舉行的客户與投資者交流會上直言，他個人最期待的 Semi 卡車， 這款車是在內華達州雷諾的超級工廠所製造，並稱之承載著特斯拉的核心使命。

‌



在特斯拉任職超過 15 年的莫拉維表示，「我們經常大膽嘗試，而有時這樣的風險可能會帶來許多負面影響，而現在正處於一個關鍵時刻，無論是自動駕駛、Robotaxi、人形機器人 Optimus 還是 Semi 卡車。」

莫拉維這番與發言，為特斯拉與馬斯克的支持者們注入強心針，因為該公司核心汽車業務面臨嚴峻挑戰。特斯拉正在全球多個關鍵市場失去市占率，銷量因車款老化而持續下滑，包括其前總部所在地加州，該地區的銷量已連續七季下降。

美國總川普的最新稅改方案取消了為電動車買家提供的 7,500 美元稅收抵免，這項政策多年間對該市場提供了關鍵支持。此外，新法案也帶來了一些特斯拉高層承認將影響公司營收與獲利的重大監管變化。

特斯拉上週三 (23 日) 的財報電話會議上，主管們表示公司已於 6 月開始生產一款價格更親民的電動車，但這款車要等到今年稍晚才會廣泛上市，以便公司在 9 月底稅收抵免截止前，優先生產並銷售現有車款。

據悉，這款新車外觀將與 Model Y 相似，被視為提振銷售的關鍵。Tesla 目前市售的五款消費性車輛包括 Model S、X、3、Y 及 Cybertruck。

管理著一個由近 6,000 名工程師組成的團隊，負責多項產品開發。他於 2010 年從本田汽車公司加入特斯拉，也就是該公司上市的那一年。此後，他深入參與了所有特斯拉車型的工程研發工作，並與首席設計師 Franz von Holzhausen 密切合作。

活動現場展示的還展示即將推出的「Cybercab」，這是一款無方向盤的雙座自駕車，以及人形機器人 Optimus。