鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-28 16:10

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方舟投資（Ark）執行長「木頭姐」Cathie Wood 近日入股美國上市比特幣挖礦公司 Bitmine Immersion Technologies (BMNR-US) ，使該公司成為鏈上資本市場熱議焦點。

Bitmine股價暴漲435%！「木頭姐」也重金投資、以太坊儲備掀熱潮。(圖：Shutterstock)

Bitmine 自宣布將以太坊（ETH）作為主要金融儲備資產以來，股價自 6 月起已飆升逾 435%，引發投資圈高度關注。

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「木頭姐」於 7 月 21 日透過旗下 ETF 基金買入 440 萬股 Bitmine，成為最新增持該公司股份的機構投資人。

雖然 Bitmine 次日股價僅小幅上漲 2%，但市場普遍認為，這是「木頭姐」對 Bitmine 長期成長潛力的正面肯定。過去，方舟對傳統比特幣挖礦公司並無太多興趣。

「木頭姐」甚至在 X 平台發文表示：「這樣的公司可能成為鏈上資本市場時代的下一代資產管理公司。」

值得注意的是，除了「木頭姐」，科技大亨 Peter Thiel 也在本月稍早透露，其創投基金已持有 Bitmine 9.1% 股份。

Bitmine 使以太坊成為核心儲備資產，目標掌握 5% 供應量

Bitmine 於 6 月底宣布重大戰略調整，表示將轉向以太坊作為其主要的金融儲備，並計畫募集 2.5 億美元私募資金以購買 ETH，還邀請「華爾街神算子」Tom Lee 擔任董事會主席。此消息一出，公司股價單日飆升 696%，創下歷史新高。

Bitmine 表示，之所以轉向以太坊，是因為看重了以太坊作為智慧合約、穩定幣支付和去中心化金融交易的促進者。特別是在穩定幣支付領域，被認為是消費者、商家和金融服務提供者的主流穩定幣。

截至 7 月 17 日，Bitmine 持有超過 30 萬顆以太坊（約值 10 億美元），其中包括 6 萬顆期權形式的代幣。該公司更明確表示，目標是最終收購以太坊總供應量的 5%。

執行長 Jonathan Bates 在新聞稿中強調：「收購 10 億美元的 ETH 是我們對以太坊長期價值認可的明確訊號。」

儘管市場將焦點集中於 Bitmine 對以太坊的重押，但該公司仍延續其比特幣挖礦核心業務，並主打浸入式冷卻技術，比傳統挖礦方式更具節能與成本優勢。此外，Bitmine 也提供礦機託管與財務顧問服務，推進多元業務模式。

Bitmine 報告稱，截至 2024 年 11 月 30 日，其 2025 會計年度第一季營收為 120 萬美元，比去年同期成長了 135%。該公司也公佈，歸屬於普通股股東的淨虧損為 390 萬美元，去年同期為 93 萬美元。

Bitmine 股價與以太坊高度連動 投資風險高

隨著以太坊儲備成為市值主體，Bitmine 的估值迅速提高，目前的市銷率達 16 倍，明顯高於其他加密礦業公司。