鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 12:40

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俄羅斯週日（27 日）表示，俄羅斯將恢復自莫斯科直飛北韓首都平壤的定期航班，是兩國自 1990 年代中期以來，首次開通首都之間的定期航班。此舉正值俄烏戰爭爆發後，俄羅斯與北韓正加強雙邊關係之際。

俄羅斯莫斯科恢復直飛北韓航班！首航平壤機票迅速售罄

根據《路透》報導，首班航班將於週日莫斯科時間晚上 7 時從莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo Airport）起飛，由波音 777-200ER 機型執飛，機上座位多達 440 席。

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根據俄羅斯國營媒體《俄通社》（RIA）報導，機票起價為 44,700 盧布（約 563 美元），首航班次已迅速售罄。

俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）已授權北風航空（Nordwind Airlines）每週營運兩班往返莫斯科和平壤的航班。俄羅斯交通部在聲明中表示，目前該航班將每月營運一班，「以幫助穩定需求」。

這項航班連線的重啟，是繼今年 6 月莫斯科與平壤之間長達 10 日車程的鐵路客運服務恢復之後的另一重要措施。據悉，除了此次新航線，目前唯一的俄國、北韓空中交通，是北韓高麗航空（Air Koryo）每週三次往返俄羅斯遠東城市海參崴的航班。

隨著俄烏戰爭持續，西方國家與烏克蘭指控北韓向俄羅斯提供砲彈與彈道飛彈等軍事支援，但莫斯科與平壤雙方均予以否認。近期更有消息指出，北韓已派遣超過一萬名軍人與武器裝備前往俄羅斯，協助其在烏克蘭戰場上的軍事行動。