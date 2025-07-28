鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-28 07:00

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全球科技資本市場格局迎來重大轉折。截至上周五 (25 日) 收盤，輝達(NVDA-US) 以 4.24 兆美元市值登頂全球企業之巔，微軟 (MSFT-US) 以 3.8 兆美元緊隨其後，而曾經長期佔據市值王座的蘋果 (AAPL-US) 則滑落至 3.19 兆美元，較微軟相差近 6000 億美元，較輝達更是落後逾 1 兆美元，這一數字標誌著蘋果正式退出全球科技企業第一梯隊，市值王的地位在持續十五年後宣告終結。

蘋果怎麼了？15年霸主地位終結 被輝達拉開一兆元差距（圖：Shutterstock）

回溯歷史，蘋果市值曲線長期壓制微軟與輝達，直至今年出現戲劇性逆轉。2010 年 5 月，蘋果以 2200 億美元市值首次登頂全球，彼時微軟市值為 2190 億美元，輝達僅 83 億美元，此後十餘年間，蘋果市值如同坐上火箭，2011 年超越埃克森美孚奠定霸主地位，2018 年成為首家兆元市值企業，2020 年突破 2 兆元，2023 年更創下 3 兆里程碑，

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目前市值對比揭露出殘酷現實，蘋果不僅被微軟反超，更被輝達甩開逾兆美元差距。這個數字相當於兩個阿里巴巴、三個網易與三個京東的市值總和。

值得注意的是，相較 2024 年 12 月數據，蘋果市值已蒸發 6000 億美元，而同期輝達憑藉 AI 算力優勢持續擴張，微軟亦在雲端運算領域穩定成長。

資本市場表現折射出企業策略得失。在生成式 AI 浪潮席捲全球的背景下，「七巨頭」中的亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、輝達和特斯拉均已深度佈局 AI 賽道，唯獨蘋果顯得步履蹣跚。

儘管蘋果早在 2023 年便啟動「Ajax」大模型專案並發布部分研究成果，但核心產品 Apple Intelligence 不僅上線延遲，實際體驗亦未達市場預期。

最新 LiveBench 大模型評測名單顯示，Google、OpenAI 及中國科技企業佔據前列，蘋果再度缺席。

專家指出，蘋果 AI 策略落後源自於管理階層分歧與策略搖擺。更深層原因在於「賈伯斯缺位」，現任執行長庫克主導的經營策略更著重商業化落地而非顛覆式創新。這種保守路線雖鞏固蘋果在消費性電子領域的既有優勢，卻使其在 AI 革命中陷入被動。

此外，儘管坐擁 2570 億美元現金儲備，蘋果仍未能突破 AI 產品化的關鍵瓶頸，暴露出戰略決策層的深層焦慮。