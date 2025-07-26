鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊德系統R-US的目標價調升至190元，幅度約3.83%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對萊德系統(R-US)提出目標價估值：中位數由183元上修至190元，調升幅度3.83%。其中最高估值215元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予萊德系統評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
萊德系統今(26日)收盤價為182.3462元。近5日股價上漲3.83%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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