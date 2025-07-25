鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為22.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.79元，其中最高估值1.87元，最低估值1.74元，預估目標價為22.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.44
|2.76
|最低值
|1.74(1.74)
|2.04
|2.2
|平均值
|1.8(1.81)
|2.27
|2.52
|中位數
|1.79(1.82)
|2.3
|2.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|45.95億
|50.47億
|52.96億
|最低值
|45.07億
|47.21億
|48.93億
|平均值
|45.71億
|49.34億
|51.17億
|中位數
|45.81億
|49.74億
|51.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.13
|2.99
|1.49
|-0.73
|1.18
|營業收入
|61.85億
|70.09億
|59.22億
|55.40億
|60.09億
詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為21.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至17.75元，幅度約4.41%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.86元，預估目標價為17.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為16.00元
下一篇