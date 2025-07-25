search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為22.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.82元下修至1.79元，其中最高估值1.87元，最低估值1.74元，預估目標價為22.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.87(1.87)2.442.76
最低值1.74(1.74)2.042.2
平均值1.8(1.81)2.272.52
中位數1.79(1.82)2.32.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.95億50.47億52.96億
最低值45.07億47.21億48.93億
平均值45.71億49.34億51.17億
中位數45.81億49.74億51.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.132.991.49-0.731.18
營業收入61.85億70.09億59.22億55.40億60.09億

詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIVZ

相關行情

台股首頁我要存股
景順21.43-0.05%

延伸閱讀



Empty