鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至17.75元，幅度約4.41%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景順(IVZ-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至17.75元，調升幅度4.41%。其中最高估值29元，最低估值16元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予景順評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀0位。
景順今(23日)收盤價為21.25元。近5日股價上漲4.41%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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