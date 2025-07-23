search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順IVZ-US的目標價調升至17.75元，幅度約4.41%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對景順(IVZ-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至17.75元，調升幅度4.41%。其中最高估值29元，最低估值16元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予景順評價：積極樂觀3位、保持中立12位、保守悲觀0位。

景順今(23日)收盤價為21.25元。近5日股價上漲4.41%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股IVZ市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
景順21.25+5.20%

延伸閱讀



Empty