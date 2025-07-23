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鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為21.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.82元，其中最高估值1.92元，最低估值1.74元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.92(1.92)2.432.74
最低值1.74(1.71)1.892.19
平均值1.82(1.83)2.182.42
中位數1.82(1.86)2.132.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值45.95億50.33億52.96億
最低值45.07億47.21億48.93億
平均值45.64億48.58億51.02億
中位數45.78億47.98億51.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.132.991.49-0.731.18
營業收入61.85億70.09億59.22億55.40億60.09億

詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIVZ

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