鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧賴利汽車ORLY-US的目標價調升至109元，幅度約5.83%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對奧賴利汽車(ORLY-US)提出目標價估值：中位數由103元上修至109元，調升幅度5.83%。其中最高估值120元，最低估值86元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予奧賴利汽車評價：積極樂觀22位、保持中立7位、保守悲觀1位。
奧賴利汽車今(25日)收盤價為98.16元。近5日股價上漲5.83%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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