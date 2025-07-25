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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.92元上修至3元，其中最高估值3.07元，最低估值2.92元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)3.443.75
最低值2.92(2.85)3.243.5
平均值3(2.93)3.323.63
中位數3(2.92)3.313.63

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值267.90億282.22億295.56億
最低值260.97億271.62億287.00億
平均值265.32億275.86億291.28億
中位數265.71億275.15億291.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.231.971.752.312.11
營業收入241.24億260.41億303.46億264.15億258.13億

詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLEX

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