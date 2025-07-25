鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對偉創力(FLEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.92元上修至3元，其中最高估值3.07元，最低估值2.92元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.44
|3.75
|最低值
|2.92(2.85)
|3.24
|3.5
|平均值
|3(2.93)
|3.32
|3.63
|中位數
|3(2.92)
|3.31
|3.63
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|267.90億
|282.22億
|295.56億
|最低值
|260.97億
|271.62億
|287.00億
|平均值
|265.32億
|275.86億
|291.28億
|中位數
|265.71億
|275.15億
|291.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.23
|1.97
|1.75
|2.31
|2.11
|營業收入
|241.24億
|260.41億
|303.46億
|264.15億
|258.13億
詳細資訊請看美股內頁：
偉創力(FLEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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