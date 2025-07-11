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鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至55元，幅度約7.84%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對偉創力(FLEX-US)提出目標價估值：中位數由51元上修至55元，調升幅度7.84%。其中最高估值64元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予偉創力評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

偉創力今(11日)收盤價為51.93元。近5日股價上漲7.84%，標普指數上漲0.02%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FLEX市場預估目標價

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偉創力51.93+0.48%

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