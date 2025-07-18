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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力FLEX-US的目標價調升至60元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對偉創力(FLEX-US)提出目標價估值：中位數由58元上修至60元，調升幅度3.45%。其中最高估值64元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予偉創力評價：積極樂觀10位、保持中立2位、保守悲觀0位。

偉創力今(18日)收盤價為53.18元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FLEX市場預估目標價

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