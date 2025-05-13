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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至4.53元，預估目標價為131.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.53元，其中最高估值6.27元，最低估值2.9元，預估目標價為131.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.27(6.27)17.1317.4417.44
最低值2.9(2.9)7.579.3213.3
平均值4.51(4.44)10.6211.9415.37
中位數4.53(4.46)10.3911.4615.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,605.75億1,519.72億1,536.47億
最低值1,134.40億1,037.78億1,257.14億
平均值1,315.67億1,300.94億1,348.91億
中位數1,298.48億1,279.82億1,294.49億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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