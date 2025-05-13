鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至4.53元，預估目標價為131.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.46元上修至4.53元，其中最高估值6.27元，最低估值2.9元，預估目標價為131.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.27)
|17.13
|17.44
|17.44
|最低值
|2.9(2.9)
|7.57
|9.32
|13.3
|平均值
|4.51(4.44)
|10.62
|11.94
|15.37
|中位數
|4.53(4.46)
|10.39
|11.46
|15.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,605.75億
|1,519.72億
|1,536.47億
|最低值
|1,134.40億
|1,037.78億
|1,257.14億
|平均值
|1,315.67億
|1,300.94億
|1,348.91億
|中位數
|1,298.48億
|1,279.82億
|1,294.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為131.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.19元，預估目標價為131.00元
- 〈財報〉設備維修 Phillips 66上季虧損超出預期
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.63元，預估目標價為133.00元