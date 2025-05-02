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鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為131.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.1元，其中最高估值6.27元，最低估值2.9元，預估目標價為131.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.27(6.27)17.1317.4417.44
最低值2.9(2.9)7.438.1213.3
平均值4.4(4.43)10.5411.9515.37
中位數4.1(4.19)10.211.6515.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,605.75億1,512.97億1,459.21億
最低值1,134.40億1,037.78億1,257.14億
平均值1,308.48億1,291.07億1,334.54億
中位數1,297.22億1,272.03億1,293.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

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