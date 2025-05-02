鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為131.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:16
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.19元下修至4.1元，其中最高估值6.27元，最低估值2.9元，預估目標價為131.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.27(6.27)
|17.13
|17.44
|17.44
|最低值
|2.9(2.9)
|7.43
|8.12
|13.3
|平均值
|4.4(4.43)
|10.54
|11.95
|15.37
|中位數
|4.1(4.19)
|10.2
|11.65
|15.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,605.75億
|1,512.97億
|1,459.21億
|最低值
|1,134.40億
|1,037.78億
|1,257.14億
|平均值
|1,308.48億
|1,291.07億
|1,334.54億
|中位數
|1,297.22億
|1,272.03億
|1,293.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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