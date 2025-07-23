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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至13.92元，預估目標價為386.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.7元上修至13.92元，其中最高估值14.55元，最低估值12.48元，預估目標價為386.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.55(13.35)17.2519.1420.93
最低值12.48(12.45)12.914.1615.64
平均值13.54(12.75)14.7916.0118.02
中位數13.92(12.7)15.2715.5817.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.19億29.37億32.67億35.69億
最低值21.40億21.90億23.46億27.09億
平均值22.98億24.44億27.04億31.03億
中位數22.01億23.10億25.35億30.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.844.817.288.8812.63
營業收入9.26億11.42億14.60億18.86億21.09億

詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMEDP

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