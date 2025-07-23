鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股(MEDP-US)EPS預估上修至13.92元，預估目標價為386.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.7元上修至13.92元，其中最高估值14.55元，最低估值12.48元，預估目標價為386.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.55(13.35)
|17.25
|19.14
|20.93
|最低值
|12.48(12.45)
|12.9
|14.16
|15.64
|平均值
|13.54(12.75)
|14.79
|16.01
|18.02
|中位數
|13.92(12.7)
|15.27
|15.58
|17.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.19億
|29.37億
|32.67億
|35.69億
|最低值
|21.40億
|21.90億
|23.46億
|27.09億
|平均值
|22.98億
|24.44億
|27.04億
|31.03億
|中位數
|22.01億
|23.10億
|25.35億
|30.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.84
|4.81
|7.28
|8.88
|12.63
|營業收入
|9.26億
|11.42億
|14.60億
|18.86億
|21.09億
詳細資訊請看美股內頁：
美捷控股(MEDP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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