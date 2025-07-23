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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美捷控股MEDP-US的目標價調升至386元，幅度約28.67%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美捷控股(MEDP-US)提出目標價估值：中位數由300元上修至386元，調升幅度28.67%。其中最高估值490元，最低估值283元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予美捷控股評價：積極樂觀2位、保持中立11位、保守悲觀1位。

美捷控股今(23日)收盤價為477.73元。近5日股價上漲28.67%，標普指數上漲1.05%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MEDP市場預估目標價

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