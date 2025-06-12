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鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至2元，預估目標價為43.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.93元上修至2元，其中最高估值3.32元，最低估值0.59元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.32(3.32)5.47.487.95
最低值0.59(0.59)0.62-0.073.36
平均值1.9(1.86)3.1545.66
中位數2(1.93)3.13.965.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值326.20億350.00億290.48億
最低值224.40億237.28億249.26億
平均值265.55億270.15億269.49億
中位數258.70億263.09億272.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.723.3914.288.290.91
營業收入111.89億184.08億382.10億319.68億285.85億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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