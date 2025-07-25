鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.CLS-US的目標價調升至160元，幅度約8.11%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)提出目標價估值：中位數由148元上修至160元，調升幅度8.11%。其中最高估值185元，最低估值101元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Celestica, Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Celestica, Inc.今(25日)收盤價為167.205元。近5日股價上漲8.11%，標普指數上漲1.05%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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