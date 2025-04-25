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鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為187.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.22元，其中最高估值2.24元，最低估值0.47元，預估目標價為187.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.24(2.17)2.153.053.36
最低值0.47(0.47)0.881.421.74
平均值1.42(1.36)1.622.142.43
中位數1.22(1.29)1.722.182.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值62.40億71.53億85.92億94.47億
最低值58.33億62.54億67.27億72.49億
平均值59.05億65.52億73.77億81.90億
中位數58.91億65.05億72.14億80.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.005.941.113.001.62
營業收入39.04億44.28億46.92億54.77億55.55億

詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLR

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