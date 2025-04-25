鉅亨速報 - Factset 最新調查：數位不動產信託(DLR-US)EPS預估下修至1.22元，預估目標價為187.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對數位不動產信託(DLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.22元，其中最高估值2.24元，最低估值0.47元，預估目標價為187.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.24(2.17)
|2.15
|3.05
|3.36
|最低值
|0.47(0.47)
|0.88
|1.42
|1.74
|平均值
|1.42(1.36)
|1.62
|2.14
|2.43
|中位數
|1.22(1.29)
|1.72
|2.18
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62.40億
|71.53億
|85.92億
|94.47億
|最低值
|58.33億
|62.54億
|67.27億
|72.49億
|平均值
|59.05億
|65.52億
|73.77億
|81.90億
|中位數
|58.91億
|65.05億
|72.14億
|80.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.00
|5.94
|1.11
|3.00
|1.62
|營業收入
|39.04億
|44.28億
|46.92億
|54.77億
|55.55億
詳細資訊請看美股內頁：
數位不動產信託(DLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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